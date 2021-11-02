Фото: пресс-служба УФССП по Брянской области.

Брянский пристав Наталья Тупица заняла третье место на всероссийском конкурсе. Ее опередили лишь коллеги из Коми и Томской области. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Брянской области.

Церемонию награждения провели в рамках празднования Дня судебного пристава. Среди коллег-мужчин в номинации «Лучший судебный пристав, осуществляющий розыск» Наталья была единственной представительницей женского пола. Еще раньше она заняла первое место в профессиональном конкурсе среди представителей Центрального федерального округа.

В должности пристава женщина начала работать девять лет назад. Наталья тупица работала помощником пристава в отделении Володарского района Брянска, а затем занялась розыском должников.

- Я люблю общаться, - сказала Наталья Тупица. - Моя работа как раз и связана с необходимостью постоянно устанавливать контакты с людьми разных профессий, возраста, социального положения, имеющих разные жизненные позиции. Не представляю, как бы я смогла работать только с бумагами.

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