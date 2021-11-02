Хоть ты «Радуга», хоть «Солнце» - платить придется!

Вступили в законную силу судебные решения по исковым заявлениям регоператора за третий квартал этого года в отношении более ста потребителей - должников за услугу по обращению с ТКО – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более двух миллионов рублей.

Среди должников: ИП Витюгова С.Л., ИП Головачева Людмила Вячеславовна, ИП Жемердей Н.С., ИП Савченко С.А., ИП Колмыков Алексей Васильевич, ИП Шкляров Эдуард Валерьевич, ООО «Специализированный застройщик строймеханизация», ИП Яин Д.И., ООО «Партнер», ИП Оганесян В.А., ООО «Альянс-Строй», ООО «Производственно-торговая компания «Приятного аппетита», ИП Ефимищева Людмила Валерьевна, ООО «Вторсырьепереработка», ИП Мишкин Александр Викторович, ООО «Радуга», ИП Сашенкова Тамара Алексеевна, ООО «Ильмарт», ООО «Торговый дом Литоренко», ИП Шевцова Татьяна Николаевна, ООО «Алторг», ООО «Пионер».

Несмотря на то, что реформа обращения с отходами в нашей стране идет не первый год, до сих пор есть предприниматели, которые пытаются разными способами уйти от оплаты услуги по обращению с ТКО, но в итоге, только копят долг, который со временем все равно придется погасить, а также заплатить неустойку и судебные расходы.

Образование коммунальных отходов является закономерным и неотъемлемым результатом процесса жизнедеятельности человека, а также ведения хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

АО «Чистая планета» является региональным оператором по обращению с отходами на территории Брянской области, действующим на основании Соглашений № 1 от 28.04.2018 г., № 2 от 03.05.2018 г., заключенных с Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области в соответствии со ст.24.6 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления. И с 1 января 2019 года услуги по обращению с ТКО может оказывать только региональный оператор, в зоне

деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления. Так, АО «Чистая планета» обеспечивает и осуществляет прием всех твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Брянской области, и обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами обращения с отходами, территориальной схемой обращения с ТКО.

- Следовательно, все потребители услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, которыми являются все хозяйствующие субъекты на территории Брянской области (индивидуальные предприниматели, юридические лица), с января 2019 года должны утилизировать отходы посредством заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО. При этом обращаем внимание, что отсутствие у потребителей подписанного договора с региональным оператором не препятствует региональному оператору оказывать услуги в соответствии с типовым договором или соглашением, то есть оказывать услуги вне зависимости от наличия заключенного в письменной форме договора с каждым потребителем (индивидуальным предпринимателем, юридическим и физическим лицом). Более того, договор, содержащий положения о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, может быть заключен как в письменной форме, так и путем совершения потребителями конклюдентных действий (в частности, складирование отходов на общих контейнерных площадках и иных действий), - объяснили юристы АО «Чистая планета».

АО «Чистая планета», оказывая услуги по обращению с ТКО на территории Брянской области, вправе требовать оплаты оказанных услуг. В случае уклонения потребителя от оплаты коммунальной услуги – «Обращение с ТКО» региональный оператор имеет право взыскивать задолженность в судебном порядке. По итогам рассмотрения исковых заявлений арбитражными судами выносятся судебные решения об удовлетворении заявленных региональным оператором исковых требований и о взыскании с должников суммы долга, а также неустойки и судебных расходов (государственной пошлины и расходов на услуги представителей).

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает потребителям об обязанности своевременно оплачивать оказанную услугу и призывает не копить долги и не ждать судебных исков. Урегулировать спор в досудебном порядке можно обратившись в офис регионального оператора.