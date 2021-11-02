Юбилейные медали вручили накануне 80-летия битвы за Москву. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске вручили награды двум ветеранам Великой Отечественной войны Екатерине Деминой и Вере Орловой. Обе женщины проживают в Советском районе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Накануне 80-летия битвы за Москву они получили юбилейные медали. Удостоверения к ним подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Женщины принимали награды из рук главы Советской районной администрации Алексея Колесникова и депутата Брянского горсовета Игоря Карпова.

Екатерине Григорьевне 98 лет. Она участвует в патриотических мероприятиях, рассказывает молодежи и рассказывает о том как она и ее сверстники воевали и трудились в тылу в суровые годы войны. Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и другими.

Вера Андреевна была связисткой. Во время боев она восстанавливала поврежденные линии связи. Женщина имеет Орден Отечественной войны II степени и другие награды.

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