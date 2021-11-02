Фото: Международный аэропорт "Брянск".

Полеты из Брянска в Москву продлят до 31 декабря. Об этом 2 ноября сообщили в соцсети ВКонтакте в группе Международный аэропорт "Брянск".

Пассажиров будет перевозить компания «S7». Рейсы планируют выполнять в те же дни, что и раньше. Но время вылета изменят.

Так, из Москвы самолет вылетит в 12.45, а в Брянске приземлится в 14.00. Рейс из Брянска – в 14.40, а прилет в Москву – в 15.55.

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