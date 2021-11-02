Брянца за комментарий в соцсети оштрафовали на 10 тысяч рублей. 37-летний житель города Фокино на своей странице в соцсети разместил под записью сообщества комментарий, унижающий человеческое достоинство. Эта информация была в свободном доступе для просмотра всеми пользователями социальной сети, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
На мужчину завели административное дело.
- Суд признал брянца виновным, - говорят в надзорном ведомстве. – Ему теперь предстоит выплатить штраф 10 тысяч рублей.
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