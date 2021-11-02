В Брянске подвели итоги конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции»

Фото: Маргарита Талубаева.

В Брянске подвели итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Конкурсную комиссию возглавил член Общественного совета при УМВД России по Брянской области, заслуженный художник Российской Федерации Михаил Решетнев.

В этом году на суд жюри представили больше 80 работ. Победителей определили в трех возрастных категориях. От 6 до 8 лет выиграла работа Маргариты Талубаевой, учащейся 1 класса МБОУ «Климовская СОШ». От 9 до 11 лет - рисунок Тимофея Косенкова, ученика 5 класса МБОУ СОШ № 11 города Брянска, от 12 до 14 лет - работа Александра Мороз, учащегося МБОУ «Климовская СОШ № 1.

Из общего числа работ жюри высоко оценило еще два рисунка. Это работа Ксении Кузьмичевой, ученицы 5 класса гимназии № 6 города Брянска, посвященная службе полицейских в период распространения новой коронавирусной инфекции. А также портрет мамы, нарисованный Лейлой Мурадовой, ученицей 4 класса МБОУ СОШ № 3 города Клинцы.

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