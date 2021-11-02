В Рогнединском районе прикрыли наркопритон. На двух местных жителей завели уголовное дело. Сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 47-лентий отец и его 24-летний сын в мае и июне несколько раз позволяли местному жителю помещение и приспособления для употребления наркотика – каннабис.

За это в награду они получали спиртные напитки.

- Суд приговорил виновных к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, - говорят в надзорном ведомстве.

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