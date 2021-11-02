Брянец в пьяной ссоре застрелил из ружья приятеля

В Стародубском районе местного жителя, застрелившего из охотничьего ружья своего знакомого, отправили на восемь лет в колонию строгого режима. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 47-летний житель деревни Камень 13 марта в одном из домов выпивал со своим приятелем. Между ними вспыхнула ссора. В гневе виновный схватил охотничье ружье в выстрелили в оппонента не меньше шести раз. Потерпевший умер в больницы от полученных травм.

Кроме того в доме обвиняемого правоохранители нашли больше 200 граммов бездымного пороха.

- Суд приговорил виновного к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу матери убитого с него взыскали 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

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