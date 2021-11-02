В Брянскую область завезли 4 300 доз вакцины «Спутник V». Об этом 2 ноября сообщают в региональном оперативном штабе.

Препарат развезут по всем пунктам вакцинации региона и распределят между медицинскими учреждениями по заявкам.

- Бесплатная вакцинация осуществляется ежедневно в 33 медицинских учреждениях области, где работают 66 прививочных пунктов, а также в прививочных пунктах в торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.

По последним данным прививку от коронавируса сделали 448 444 жителя.

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