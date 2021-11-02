В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 497 человек. Об этом сообщают 2 ноября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа 335 человек сумели справиться с заболеванием, умерли 12 пациентов. Медики выполнили 2261 исследование на ковид-19.

Всего с начала пандемии в области коронавирус диагностировали у 77297 человек. Среди них 116 иногородних пациентов. Вылечились 69292, скончались1906 человек. Общее число ПЦР-тестов составило 960767.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».