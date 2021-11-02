Диагностической лабораторией ФГБУ "Брянская МВЛ" при исследовании крови животных выявлены отклонения по биохимическим показателям

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

С начала года в секторе серологии и биохимии диагностической лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» проведено около 6 тысяч исследований сывороток крови от овец, лошадей, свиней, крупного и мелкого рогатого скота по биохимическим показателям. Более чем в 250 образцах сывороток крови животных были выявлены отклонения от нормы по различным показателям (содержание каротина, белка, ферментов, различных макро и микроэлементов).

Биохимический анализ крови (исследование сыворотки или плазмы крови по различным биохимическим показателям) играет важную роль в определении состояния здоровья как домашних, так и сельскохозяйственных животных.

Кровь состоит из целого комплекса химических веществ. Среди них белок, каротин, кальций, фосфор, железо, глюкоза, холестерин и многое другое. Содержание данных компонентов имеет определенные нормативные показатели, отклонение от которых позволяет оценить состояние обмена веществ, функций отдельных органов и систем, провести правильную диагностику заболевания, а также контролировать эффективность лечения, тем самым значительно увеличивая шансы животного на скорейшее выздоровление.

Чтобы диагностировать различные заболевания в клинической практике чаще всего определяют такие биохимические показатели крови, как АЛТ, АСТ (для диагностики болезней печени и сердца), ЩФ (желчнокаменная болезнь, рахит и остеодистрофия) и ГГТ (холециститы и болезни печени).

Проводить биохимический анализ крови стоит не только с целью лечения, но и как профилактическое мероприятие, для предупреждения заболевания и определения общего состояния организма животного. Например, пониженное содержание каротина, белка или кальция в крови крупного рогатого скота говорит о необходимости корректировки рациона питания. Повышенное содержание белка в крови может служить сигналом о протекающем в организме животного воспалении на фоне того или иного заболевания, избытке белковой пищи в рационе, обезвоживании. В сфере животноводства биохимические исследования крови животных анализируют и используют в том числе для повышения продуктивности и получения здорового потомства.

Не стоит забывать, что полноценная постановка диагноза возможна лишь при комплексном подходе, включающем в себя осмотр животного ветеринарным врачом.

В ФГБУ «Брянская МВЛ» созданы все условия для проведения исследований в области диагностики бактериальных, вирусных и паразитарных болезней серологическим, гематологическим, бактериологическим методами, а также выявление нарушений обмена веществ биохимическим методом. В секторе серологии и биохимии лаборатории проводится широкий спектр биохимических исследований сыворотки крови животных по 26 показателям.