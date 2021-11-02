В Брянске выявили нарушения на 246 детских площадках

В Брянской области прокуратура провела проверку устройства и содержания детских игровых и спортивных площадок. Большинство из них не соответствуют требованиям Национальных стандартов Российской Федерации по их содержанию. Наиболее распространенными нарушениями являются: отсутствие ударопоглощающего покрытия, наличие коррозии конструкций, повреждение или поломка игрового оборудования, неоснащение информационными табличками, содержащими правила и возрастные требования к использованию оборудования, контактные номера телефонов на случай экстренных ситуаций, неосуществление контроля за техническим состоянием оборудования и другие.

В областном центре 246 объектов находятся на придомовых территориях на неоформленных земельных участках и никем не обслуживаются, сообщают в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление главе Брянской городской администрации. Но после этого никаких мер по устранению нарушений не приняли. Тогда прокуратура города подала в суд административные исковые заявления к Брянской городской администрации и управляющим компаниям, обслуживающим многоквартирные жилые дома. Потребовали определить судьбу земельных участков, ответственных за их обслуживание и содержание, а также устранить все нарушения по их содержанию. Сейчас иски находятся на рассмотрении.

- Всего в области находятся 1487 детских площадок, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По результатам проведенных проверок органами прокуратуры области внесено 66 представлений об устранении нарушений законодательства, в суд направлено 76 исковых заявлений.

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