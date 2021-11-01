В выходные в магазинах Брянска поймали девять безмасочников

Девять протоколов об административных правонарушениях составили в Брянске на так называемых безмасочников в Брянске за прошедшие выходные – 30-31 октября. Те пришли в магазины без средств индивидуальной защиты, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

В очередных рейдах участвовали представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские. Всего они проверили около 90 объектов: магазинов, кафе, салонов красоты, ТЦ.

Больше всего нарушителей оказалось в Советском районе и Фокинке – по три. Два безмасочника выявили в Бежице – в павильоне «Продукты» на территории ПО «Бежицкие ряды» (в народе, Бежицкий рынок) и «Матрице» с продтоварами по улице Карла Либкнехта. Еще одного поймали в Володарском районе – в магазине «Сыр в масле» по Димитрова.

Кстати, в Володарке проведенные рейды выявили пять салонов связи и один электротоваров, которые незаконно работали в локдаун.

– Полицейские составили шесть записей в книге учета сообщений о правонарушениях, которые передали в управление потребительского рынка для составления протоколов, – добавляют в мэрии.

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