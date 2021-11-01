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Происшествия1 ноября 2021 17:48

В Брянской области обезвредили 15 боеприпасов времен войны за сутки

Самая крупная находка - в Мглинском районе
Анна ЛЕВКИНА
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Полтора десятка боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Брянской области за одни сутки - понедельник, 1 ноября. Их оперативно изъяли и обезвредили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Самой крупной оказалась находка под Мглином. Там залегали 13 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров и один - калибра 45 миллиметров.

Во втором случае находили артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра. Он лежал в лесном массиве вблизи поселка Стеклянная Радица Брянского района.

- Благодаря действиям спасателей все взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны изъяли и обезвредили, - отмечают в чрезвычайном ведомстве. - Работы провела группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

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