В Брянске вышел на линию первый автобус большой вместимости МАЗ

Фото: "Брянский автобус", vk.com.

В Брянске 1 ноября вышел на линию первый автобус большой вместимости МАЗ. Его пустили по маршруту №25 "Школа №61 - Телецентр". Об этом сообщают в сообществе «Брянский автобус» в соцсети ВКонтакте.

В автобусе 22 места для сидения. Салон вмещает 103 пассажира. Предполагают, что эти автобусы полностью заменят автобусы среднего класса ЛиАЗ-4292 на маршруте № 25. Освободившиеся машины направят на другие маршруты. Новые автобусы должны поступить в Брянск до 10 декабря.

Всего в областном центре купили 32 автобуса большой вместимости.

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