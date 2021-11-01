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Общество1 ноября 2021 15:44

За выходные на безмасочников в Брянске составили 49 протоколов

Нарушители находились в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты
Анна ЛЕВКИНА
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На безмасочников в Брянске составили 49 протоколов за выходные – 30-31 октября. Они находились в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Нарушителей выявил межведомственный рейд. Его целью было – выявление пассажиров, которые не соблюдают правила безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Безмасочников привлекли к ответственности по административной статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

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