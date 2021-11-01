В Брянской области четырех мужчин осудят за незаконный въезд в Россию 25 украинцев

В Брянской области в суд направили уголовное дело на четырех участников организованной преступной группы, которые помогли незаконно пресечь границу РФ 25 украинцам. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в марте и мае этого года 30-летний житель Москвы, организатор преступной группировки, вместе с другими участниками помог 25 украинцам из Белоруссии, в обход пропускных пунктов пересечь Государственную границу, чтобы потом попасть в Московскую область. Преступников остановили УФСБ России по Брянской области.

- Уголовное дело направили в Красногорский районный суд Брянской области для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве.

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