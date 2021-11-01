Брянцу грозит до двух лет колонии за невыплаченный кредит

До двух лет колонии грозит 45-летнему жителю Брянска, который обманным способом получил кредит в банке и не выплатил его. Дело передали для рассмотрения в суд, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 1 ноября.

Брянцу вменяют «Мошенничество в сфере кредитования».

По версии дознания, в декабре 2019-го мужчина предоставил в банк ложные сведения о занимаемой должности, размере дохода по месту работы, отсутствии иных кредитных обязательств и иждивенцев. В итоге он получили 15 тысяч рублей. Деньги фигурант потратил на собственные нужды, а возвращать заемщику не собирался.

- На момент получения кредита злоумышленник уже имел несколько кредитных обязательств перед иными банками и физическим лицом, - отмечают в надзорном ведомстве.

По существу уголовное дело рассмотрит Володарский райсуд города.

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