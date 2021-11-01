В Брянской области от ковида привились больше 448 тысяч человек

Больше 448 тысяч жителей Брянской области привились от коронавируса. Такие данные обнародовал региональный оперативный штаб в понедельник, 1 ноября.

Точное число привитых на отчетную дату составляет 448444. Это 37,9 процента всего населения.

- Вакцинироваться от коронавирусной инфекции в Брянской области можно в 33 медицинских организациях, где развернуто 66 прививочных пунктов, - напоминают в оперштабе. - Они работают с 8.00 до 20.00.

Также для удобства граждан продолжают работать прививочные пункты в ТЦ «Бум-сити» и «Аэропарк». А вот горожан у торгового центра «Европа» в Фокинском районе

теперь не прививают - старенький автобус исчез с площади в конце сентября. По данным «КП», мобильный пункт перебрался в ТЦ «Садко» у остановки общественного транспорта «Школа №51». Медики расположились в кабинете администрации.

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