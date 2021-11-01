В Брянской области опубликовали список владельцев электросетевых объектов, которых отнесли к территориальным сетевым организациям. Это собственники трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий, а также другого электросетевого оборудования. Только компании из перечня могут получать деньги за потребленную электроэнергию.

Соответсвующий список составили в управлении госрегулирования тарифов Брянской области. По закону его нужно каждый год публиковать до 1 ноября, сообщают в пресс-службе. В конце года определят тарифы, по которым эти компании будут оказывать свои услуги.

- Публикация соответствующего перечня не является основанием для роста цен (тарифов) на электрическую энергию, - говорят в региональном управлении государственного регулирования тарифов. - Тарифная кампания на 2022 год будет завершена до 31 декабря 2021 года с учетом доведенных ФАС России предельных уровней тарифов в сфере электроэнергетики на территории Брянской области.