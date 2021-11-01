Представитель ТМХ занял третье место в соревнованиях по профессиональному мастерству среди инженеров-технологов

Фото: Денис Трубицын, БМЗ.

Инженер по индустриализации управления главного технолога Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») Денис Трубицын занял почетное третье место на VIII национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021. Состязания проходили 25-29 октября в Екатеринбурге.

Денис Трубицын участвовал в соревнованиях по специальности «инженер-технолог».

В общей сложности для участия в соревнованиях были заявлены четыре представителя ТМХ, прошедшие отбор по результатам межзаводских соревнований. Ранее ТМХ участвовал в соревнованиях чемпионата WorldSkills Hi-Tech в 2018 и 2019 годах.

WorldSkills Hi-Tech – самые масштабные в России соревнования в сфере профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет, которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Цель, которую ставят перед собой участники мероприятия, – актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.

«Руководство Трансмашхолдинга придает большое значение соревнованиям в области профессионального мастерства, - отметила заместитель генерального директора ТМХ по трансформации и проектной деятельности – Член Управляющей коллегии Наталия Шишлакова. – Возможность продемонстрировать свои способности на всероссийском уровне важна для наших профессионалов, это следующий шаг в развитии компетенций

участников. Именно поэтому холдинг считает необходимым принимать участие в таких соревнованиях, как чемпионат WorldSkills Hi-Tech».