Фото: Александр БЕЛЯК.

В Фокинском районе Брянска на въезде установили стелу. Объект появился перед мостом через Десну, недалеко от танка.

Раньше здесь находился холм с одноименной надписью «Фокинский район». Холм убрали этим летом.

Похожий знак с советских времен расположен на въезде в Володарский район: у улицы Комарова и на Речной. Подобные знаки с прошлых времен разрушаются из года в год. К примеру, убрали стелу в честь образования Брянска. Она была на перекрестке улицы Пересвета и проспекта Станке Димитрова. Новые стелы не имеют больших размеров.

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