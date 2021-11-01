Жителя Рогнединского района осудили за убийство сына из ружья

В Рогнединском районе осудили 56-летнего местного жителя, который застрелил из ружья собственного сына. Виновного в убийстве приговорили к 9,5 годам колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Случай произошел в селе Тюнино около 23.30 25 июня.

Как установили в суде, на момент совершения преступления брянец находился в своей квартире. Своими пьяными криками он мешал спать внучке и маленьким детям соседей. Сын сделал отцу замечание. В ответ мужчина достал из-под дивана огнестрельное гладкоствольное ружье, вышел на улицу и выстрелил молодому человеку в голову. От полученных повреждений 31-летний потерпевший скончался.

- Отбывать наказание виновный будет в колонии строгого режима, - уточняют в надзорном ведомстве. - В законную силу приговор суда пока не вступил.

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