В Брянске увековечат память полного кавалера ордена Славы Виктора Якимкина. Мемориальную доску установят на здании жилого дома №28 по улице 3-го Июля в Советском районе. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

Предложение об установке памятной таблички поступило от ПАО «Брянский арсенал» еще в марте прошлого года. Положительное решение приняли депутаты Брянского городского Совета народных депутатов на очередном заседании 27 октября.

Работы по изготовлению и установке мемориальной доски выполнят на внебюджетные средства.

СПРАВКА:

Виктор Григорьевич Якимкин родился в Брянске 1 мая 1922 года. Работал на заводе.

В августе 1941 года его призвали в Красную Армию. Воевал на Брянском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. За боевые заслуги удостоился сразу нескольких наград и стал полным кавалером ордена Славы.

В декабре 1945 года брянца демобилизовали. Виктор Якимкин вернулся в родной город. Работал слесарем на военном заводе. Трагически погиб 25 сентября 1948 года.

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