В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 498 человек

В Брянской области установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки зафиксировали 498 новых случаев, сообщают 1 ноября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа опасная инфекция унесла жизни 18 человек. Справились с заболеванием 307 человек. Всего от коронавируса умерли 1894 брянца. За сутки медики выполнили 5474 исследования на коронавирус.

За время пандемии ковид-19 диагностировали у 76800 жителей. Среди них 116 иногородних. Общее число ПЦР-тестов составило 958506.

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