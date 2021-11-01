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Общество1 ноября 2021 10:42

В Брянске на вечернем небе заметили космическое тело

Мнения пользователей соцсети разделились
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Брянске вечером 31 октября местные жители заметили на вечернем небом некое космическое тело. Об этом очевидцы сообщили в соцсети в одной из групп.

- Вероятно, болид, догоревший в атмосфере, - пишет автор поста. - Сегодня вечером, как обычно, снимая закат, снял и какую-то яркую точку в небе, двигалась непохоже на самолет, слишком долго висела на одном месте.

Обработав фото, он заметил, что космический предмет.

Мнение пользователей в комментариях разделились. Одни пишут, что это – метеорит, другие полагают, что – комета, третьи в ярком следе на вечернем небе увидели след от самолета. Высказывали мнения и об НЛО.

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