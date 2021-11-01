В ДТП с фурой в Жуковском районе тяжело пострадал водитель "Форда"

Рано утром 31 октября в Жуковском районе фура протаранила легковой "Форд". Предположительно, один из водителей уснул за рулем, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария произошла около 04.55 на 173-м километре автодороги Орел-Брянск-Смоленск – граница с Республикой Белоруссия. Столкнулись "Вольво" с полуприцепом и "Форд Фокус".

По предварительной информации, ДТП спровоцировал 38-летний водитель большегруза. Он ехал со стороны Брянска в сторону Смоленска. И утратил контроль над управлением машины (уснул). В итоге автомобиль оказался на встречной полосе, где находилась легковушка. В результате касательного столкновения "Форд" вылетел в кювет.

- 53-летнего водителя легковой иномарки госпитализировали, - рассказывают в Госавтоинспекции. - У него повреждения головы, пневмоторакс с левой стороны, перелом грудных позвонков. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария с пострадавшими за второй день так называемого локдауна.

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