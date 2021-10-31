Вечером 31 октября в Брянской области тушили два пожара

Сразу два техногенных пожара зарегистрировали в Брянской области вечером в воскресенье, 31 октября. Горели блок сараев и пристройка к дому, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

О загоревшейся пристройке к частному жилому дому по улице Желнова в Бежицком районе Брянска оперативному дежурному ЦУКС доложили в 18.20. К месту ЧП выезжали три пожарные автоцистерны. С огнем удалось справиться в течение 15 минут. Никто не пострадал.

Второй пожар зафиксировали спустя 1 час 20 минут в городе Жуковка. Там горел гараж в блоке гаражей. Располагалась постройка во 2-м переулке Некрасова.

- По вызову выезжали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-34 в составе двух автоцистерн, - уточняют в брянском Главке МЧС. - В 19.54 пожар локализовали, в 19.55 - ликвидировали открытое горение.

Во втором ЧП также нет пострадавших.

Причины возгораний установят эксперты.

Напомним, днем ранее в Брянской области зарегистрировали 11 пожаров.

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