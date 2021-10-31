В первый день локдауна в Брянской области обошлось без ДТП с пострадавшими

В первый день объявленного локдауна - субботу, 30 октября - в Брянской области не зарегистрировали ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Длинные выходные продлятся в Брянской области, ориентировочно, до 7 ноября. В период так называемого локдауна жителей региона призывали по максимуму провести время дома, с семьей. По всей видимости, автомобилисты прислушались. И лишний раз не садились за руль.

Тем не менее, без происшествий в субботу, 30-го, не обошлось. Так, в регионе возросло число регистрируемых пожаров - 11 против 5-6 среднестатистических. Все они техногенные. Один из примеров - возгорание в Трубчевском музее и планетарии. Густой дым, напомним, валил из-под купола. А вот выездов на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий у МЧС-овцев в минувшие сутки также не было. Как, к слову, у взрывотехников и водолазов.

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