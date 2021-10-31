Установлен новый брянский ковид-рекорд – 494 заболевших за сутки

В Брянской области установили очередной коронавирусный рекорд. За сутки диагноз «Ковид-19» поставили 494 жителям. Такие данные обнародовал региональный оперативный штаб утром в воскресенье, 31 октября.

До этого максимально много заболевших – 485 – регистрировали 29 октября.

На 31 октября, всех ковид-положительных в регионе – 76302. Больше 90 процентов от этого числа уже поправились: их повторные тесты на инфекцию оказались отрицательными. Последний суточный прирост выздоровлений – 378.

В эти же сутки 16 больных коронавирусом скончались.

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