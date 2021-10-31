Воскресным утром в брянской Володарке сгорел дачный дом

Дачный дом сгорел в Володарском районе Брянска утром в воскресенье, 31 октября. В происшествии никто не пострадал, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожар зафиксировали в 07.50 – поступил звонок оперативному дежурному ЦУКС. Отмечалось, что возгорание произошло в садовом обществе «Садовод».

К месту ЧП оперативно выдвинулись пожарные – в составе трех автоцистерн.

– На тушении работали два ручных пожарных ствола и два звена газодымозащитной службы, – рассказывают в брянском Главке МЧС. – В 08.13 пожар локализовали, 15 минут спустя – ликвидировали открытое горение.

Причину пожара установят эксперты.

Кстати, днем ранее в Брянской области зарегистрировали 11 техногенных пожаров. Один из них произошел в Трубчевске. Там горело здание музея и пролетария.

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