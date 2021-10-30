В Брянске на Речной водитель иномарки сбил пешехода из-за мобильника

Случай произошел у «Ирмаша» в Володарском районе. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В пятницу, 29 октября, в Брянске на Речной легковой «Фольксваген» сбил пешехода. В момент наезда автомобилист потянулся за своим мобильником, сообщают в УГИБДД по региону.

Случай произошел около 08.20 у «Ирмаша» в Володарском районе.

Предварительно установили, что автомобилем «Фольксваген Пассат» управлял 22-летний водитель. Он ехал в крайнем правом ряду со стороны улицы Бурова в сторону улицы Никитина. А 44-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

- Пострадавшего с травмами головы, переломом ребер, бедра и кости лицевого черепа госпитализировали, - уточняют в Госавтоинспекции. - После проверки водителя по СПО «Паутина» на него дополнительно составили 19 административных протоколов за езду без ремней безопасности.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».