Брянское подразделение «Лиза Алерт» празднует свое 9-летие

30 октября брянское подразделение отряда «Лиза Алерт» празднует свое 9-летие. За годы работы добровольцы региона обработали больше 1500 заявок на поиск пропавших людей. В 80 процентах случаев истории завершались благополучно. Об этом пишут сами волонтеры в своем сетевом сообществе.

История брянского отряда началась с исчезновения Леры Устименко в 2012 году. Девочка возвращалась домой из школы и пропала. Поиски ребенка длились около месяца. К великому горю родных девочку нашли погибшей.

«Каждый год отряд пополняется новыми неравнодушными людьми, что делает поиски более быстрыми и результативными. В наших рядах домохозяйки и директора, студенты и врачи... Любой, кто желает помочь спасти чью-то жизнь, может присоединиться к нам», - отмечают представители отряда.

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