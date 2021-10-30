От коронавируса в Брянской области умерло еще 17 человек

Общее число смертей от «Ковид-19» на Брянщине достигло 1860. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 17 человек умерли от коронавируса в Брянской области. Новые смерти подтвердили накануне, сообщает региональный оперативный штаб утром в субботу, 30 октября.

Общее число смертей от «Ковид-19» достигло 1860.

На 30 октября процент смертности в регионе равен 2,45.

Последний суточный прирост заболеваемости оказался рекордным. За день опасный диагноз поставили аж 485 жителям.

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