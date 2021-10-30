За сутки ковидом заболело рекордно много брянцев за сутки – 485

В Брянской области зарегистрировали очередной коронавирусный рекорд. На сей раз он связан с числом заболевших «Ковид-19» за сутки – 485 случаев. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб утром в субботу, 30 октября.

Всех заболевших на отчетную дату – 75808.

Прибавка выздоровевших за сутки составила 335. Общее число бывших ковид-положительных достигло 68272. Это 90,1 процента всех инфицированных с начала пандемии.

За последние 24 часа от коронавируса умерло 17 человек. А в гослабораториях выполнили 6762 ПЦР-тестов.

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