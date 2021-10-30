Километр улицы Уральской в Брянске отремонтировали за 30,5 млн рублей

Комплексное благоустройство получила территория от улицы Менжинского до дома №115 по Уральской. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Фокинском районе Брянска завершили капитальный ремонт участка улицы Уральской. Километр новой дороги обошелся почти в 30,5 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Комплексное благоустройство получила территория от улицы Менжинского до дома №115 по Уральской. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Их качество 29 октября оценила межведомственная комиссия.

На Уральской подрядчик сфрезеровал старый асфальт и уложил новый, на всем протяжении построил тротуар с пологими съездами. Также на участке установили три десятка светодиодных светильников, необходимые дорожные знаки и в нескольких местах искусственные неровности. Разметку на новую дорогу наносили с применением термопластика.

Кроме того, на улице Уральской в районе 105-го дома благоустроили некогда заросший пустырь. Там организовали конечный остановочный пункт для автобусов и маршруток.

- К сожалению, не всем местным жителям пришлось по душе благоустройство улицы, - констатируют в мэрии. - Так, в процессе инспекции дороги урну, которую ранее установили на остановке общественного транспорта, нашли в десятке метров от нее. Также во время обхода дороги сотрудники ГИБДД зафиксировали факт нарушения автомобилистом правил парковки. Водитель оставил транспортное средство на тротуаре, чем создал угрозу для безопасности пешеходов.