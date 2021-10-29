В Брянске на 11 лет колонии осудили криминального авторитета

В Бярнске на 11 лет колонии особого режима осудили криминального авторитела. Также мужчине назначили полтора года ограничения свободы. 41-летнего местного жителя обвиняли по статьям "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Приговор вынесли в Брянском областном суде, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что мужчина отбывал наказание в колонии. Там проникся криминальной идеологией. И в апреле 2019 года занял высшее положение в преступной иерархии региона. Он координировал и конролировал криминальную среду в Брянской области.

В ноябре 2019 года мужчина решил продемонтрировать свой статус. И в кальянной избил гражданина Азербайджана. Травмы понесли вред здоровью средней тяжести.

Приговор пока не вступил в законную силу.