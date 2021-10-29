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Общество29 октября 2021 13:31

В Брянске на бульваре Гагарина высадили каштаны

Молодые саженцы появились на месте погибших деревьев
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В центре Брянска на бульваре Гагарина высадили молодые каштаны. Саженцы появились взамен погибших деревьев, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Два больных дерева были выявлены в этом году, к сожалению, нынешней весной они так и не дали листву, - говорят в мэрии. - Еще два зараженных каштана убрали в прошлом году. Причиной их гибели стала минирующая моль.

На бульваре посадили четыре пятилетних саженца. Каждый длиной примерно по два метра. Вокруг установят кованые приствольные решетки и ограждения.