Брянская полиция проверит, как соблюдают коронавирусные ограничения

Брянская полиция проверят, как в регионе соблюдают коронавирусные ограничения. И просит напрасно не покидать свои дома. На улице и в магазинах необходимо соблюдать дистанцию.

- На постах и маршрутах сотрудников полиции, а также в магазинах и торгово-развлекательных центрах уделяется особое внимание соблюдению масочного режима, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В полиции напоминают, что нарушение действующих правил грозит адмсинистративным штрафом. Для граждан он составляет от тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10000 до 50000 рублей, для ИП - от 30000 до 50000 рублей, для организаций - от 100000 до 300000 рублей.

При повторном нарушении штраф для граждан увеличивается - придется заплатить от 15000 рублей. А организациям кроме штрафа грозит приостановление деятельности до 90 суток.