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Общество29 октября 2021 12:40

Брянские студенты во время локдауна будут учиться дистанционно

В школах устроили каникулы, в детсадах работают только дежурные группы
Марина АНТОНОВА
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Брянский студенты на время локдауна перейдут на дистанционное обучение. Такое объявление сделали в Брянском государственном университете. Занятия 30 октября, 1, 2, 3 и 6 ноября пройдут по утвержденному расписанию с помощью ресурсов электронной системы обучения БГУ и других дистанционных образовательных технологий, сообщили в университете.

4 и 5 ноября у студентов занятий не будет.

Напомним, на время локдауна брянские школьники отправятся на каникулы. В детских садах с 1 по 3 ноября будут работать дежурные группы. На неделю закроются все дополнительные кружки и секции.