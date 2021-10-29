Брянские студенты во время локдауна будут учиться дистанционно

Брянский студенты на время локдауна перейдут на дистанционное обучение. Такое объявление сделали в Брянском государственном университете. Занятия 30 октября, 1, 2, 3 и 6 ноября пройдут по утвержденному расписанию с помощью ресурсов электронной системы обучения БГУ и других дистанционных образовательных технологий, сообщили в университете.

4 и 5 ноября у студентов занятий не будет.

Напомним, на время локдауна брянские школьники отправятся на каникулы. В детских садах с 1 по 3 ноября будут работать дежурные группы. На неделю закроются все дополнительные кружки и секции.