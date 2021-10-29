Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП на улице Бежицкой. Водитель внедорожника сбил 23-летнюю девушку и уехал. Автомобилист двигался на красный сигнал светофора, девушка переходила дорогу на зеленый.

Автоавария случилась около сами часов вечера в четверг, 28 октября, у дома №257 на улице Бежицкой, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Неутсановленный водитель предположительно на автомобиле "Тойота Ленд Крузер 200" ехал со стороны улицы Ульянова в сторону Объездной.

- Есть основания полагать, что к наезду причастен мужчина плотного телосложения на вид около 40 лет, - говорят в Госавтоинспекции. - На передней части автомобиля установлена хромированная защита переднего бампера. В момент ДТП был одет в футболку белого цвета.

Пострадавшую госпитализировали с переломом голени.

Кстати, на участке, где случилось ДТП, не работали светильники. Об этом сообщили в дорожное управление Брянска.

Если вам что-то известно об аварии, позвоните по телефонам: 74-88-40, 74-71-02, либо обратитесь лично в отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по адресу: проспект Московский, 88.