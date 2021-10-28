Житель Новозыбкова убил пасынка и избил сожительницу

Жителя Новозыбкова обвиняют в убийстве пасынка и избиении сожительницы. Завершилось расследование уголовного дела, соообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 7 августа пьяный мужчина был в своем доме на улице Хутор Сибирский в деревне Тростань. Он поссорился с приятельницей. Избил ее и ее 36-летнего сына деревянной палкой. От полученных травм сын скончался на месте. А женщина получила травмы средней тяжести.

Злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он выкопал яму во дворе, поместил туда тело убитого. А женщине запретил рассказывать о случившемся.

Через несколько дней пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Здесь она и рассказала, что произошло.