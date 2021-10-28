В Брянске наградили 14-летнего подростка за спасение тонущего

В Брянске наградили 14-летнего подростка, который спас тонущего человека. Церемонию провели на 35-м заседании областной Думы, которое состоялось в четверг, 28 октября.
Медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» получил Евгений Валучев. Он проживает в Жирятинском районе.
Отмечалось, что несовершеннолетний спас человека, рискуя своей жизнью.
Сенатор поблагодарила юного героя за отважный поступок, неравнодушие и присутствие духа в чрезвычайной ситуации.
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