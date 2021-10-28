Житель Навлинского района «отсидит» три года за смерть пассажира в ДТП

Три года проведет в неволе житель Навлинского района, по вине которого в ДТП погиб его же пассажир. Решение по уголовному делу вынес местный районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области 28 октября.

В суде установили, что мужчина грубо нарушил Правила дорожного движения 26 декабря прошлого года. В тот момент он ехал по автодороге А-3 Украина. Не справившись с управлением, автомобиль «Шевроле» оказался на «встречке». В итоге произошло столкновение с УАЗом.

В автоаварии погиб пассажир иномарки. Он сидел на переднем пассажирском сидении.

- Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. - Отбывать срок он будет в колонии-поселения. Также осужденному запретили в течение трех лет управлять транспортными средствами.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».