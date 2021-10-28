К аппарату ИВЛ в Брянске подключили 17-летнего подростка

В Брянской области к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен 17-летний подросток. Его состояние медики оценивают, как тяжелое, сообщил директор департамента здравоохранения Сергей Галаганов на заседании оперативного штаба 27 октября, сообщают в пресс-службе облправительства.

У несовершеннолетнего ковид-больного есть сопутствующие патологии.

Всего в стационарах лечение проходят полсотни детей. Шестеро поступили в открытый на днях детский инфекционный госпиталь.

На утро 27 октября, в брянских госпиталях находится 2001 ковид-положительный. 155 человек лежат в реанимациях, 117 - подключены к аппаратам ИВЛ.

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