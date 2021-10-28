Брянских водителей предупредили о скользких дорогах 28 октября

Брянских автомобилистов предупредили о скользких дорогах в четверг, 28 октября. Из-за выпавших осадков возрастает вероятность возникновения ДТП, сообщают в УГИБДД по региону.

Госавтоинспекция призвала брянцев быть крайне внимательными и аккуратными на дороге. Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких перестроений, крутых поворотов руля, сбрасывать скорость при появлении лужи, держать бачок стеклоомывателя полным, а стеклоочистители - в идеальном состоянии.

Согласно прогнозу синоптиков, 28 октября в Брянской области облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер будут дуть западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 7-12 градусов тепла.

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