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Политика28 октября 2021 15:57

Андрей Бардуков стал полноценным заместителем губернатора Брянской области

Его кандидатуру утвердили депутаты облдумы на очередной сессии
Анна ЛЕВКИНА
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Андрей Бардуков стал заместителем губернатора Брянской области. Его кандидатуру согласовали депутаты облдумы на заседании в четверг, 28 октября.

Ранее г-н Бардуков работал в аналогичной должности, но с приставкой и.о.

Напомним, с декабря 2015 года Андрей Николаевич являлся директором департамента здравоохранения Брянской области. В 2018-м его наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» - за заслуги в области здравоохранения. К исполнению обязанностей заместителя губернатора Брянской области приступил 30 апреля этого года.

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