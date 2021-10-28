В Брянской области к аппаратам ИВЛ подключены 117 заболевших коронавирусом

В Брянской области на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 117 заболевших коронавирусом. Такие данные озвучил директор департамента здравоохранения Сергей Галаганов на заседании оперативного штаба 27 октября, сообщают в пресс-службе облправительства.

На отчетную дату в инфекционных госпиталях лежит 2021 пациент с подтвержденным ковидом. Из них 155 находятся в реанимациях.

Всего для коронавирусных больных подготовили 2320 коек. Ежедневно в ковид-лечебницы доставляют 140-150 заболевших.

Пациентов обследуют в шести КТ-центрах. Их суммарная мощность – 740-760 исследований в сутки.

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