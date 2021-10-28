В брянском областном роддоме с ковидом лежат 16 беременных женщин

На базе госпиталя в брянском областном роддоме находятся 16 беременных женщин. Туда же госпитализировали четырех рожениц. Такие данные озвучил директор департамента здравоохранения Сергей Галаганов на заседании оперативного штаба 27 октября, сообщают в пресс-службе облправительства.

Состояние будущих мам медики оценивают, как средней тяжести.

На отчетную дату амбулаторное лечение от коронавируса в Брянской области проходят 5582 пациента. Среди них 498 детей. В среднем в инфекционные госпитали поступает ежедневно 140-150 заболевших.

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