В Брянской области зарегистрировали очередной рекорд по смертям от ковида

В Брянской области установили очередной коронавирусный рекорд. За сутки от опасной инфекции умерли аж 20 человек. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб утром в четверг, 28 октября.

Ранее максимальное число умерших за сутки было 19. Стольких ковид-пациентов не стало 26 октября.

Теперь общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе составляет 1825. Процент смертности в регионе равен 2,44.

На отчетную дату всех ковид-положительных в регионе 74844. Из них 67631 заболевший – или 90,4 процента – уже поправился.

За сутки в государственных лабораториях региона выполнили 6892 ПЦР-теста.

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